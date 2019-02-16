Рабьо уверен в своем переходе в «Барселону»

Полузащитникуверен в своем переходе в, сообщает Le Parisien.

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Как утверждает источник, у французского футболиста договоренность с каталонским клубом о переходе ближайшим летом, но никакие документы по-прежнему не подписаны.

Напомним, Рабьо отказался продлевать контракт с парижанами, который истекает в июне этого года. За это руководство парижского клуба перевело Рабьо в дублирующий состав. Таким образом, летом игрок сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне 23-летний француз в 14 матчах французской Лиги 1 забил два мяча и отдал одну результативную передачу. 0