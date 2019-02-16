Рабьо уверен в своем переходе в «Барселону»

Адриан Рабьо
fourfourtwo.com
Как утверждает источник, у французского футболиста договоренность с каталонским клубом о переходе ближайшим летом, но никакие документы по-прежнему не подписаны.
Напомним, Рабьо отказался продлевать контракт с парижанами, который истекает в июне этого года. За это руководство парижского клуба перевело Рабьо в дублирующий состав. Таким образом, летом игрок сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.
В текущем сезоне 23-летний француз в 14 матчах французской Лиги 1 забил два мяча и отдал одну результативную передачу. 0