«Рубин» проиграл «Оренбургу» на сборе в Турции

Казанскийпроиграл(0:1) в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

У победителей встречи единственный мяч на 20-й минуте забил Андрей Козлов.

Стоит отметить, что этот поединок стал вторым между российскими командами. Утром «Рубин» и «Оренбург» провели первый матч, который завершился победой подопечных Владимира Федотова — 2:0.

«Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 22 очка после 16 туров. «Рубин» с 25 баллами располагается на 6-й строчке — казанцы провели на одну игру больше.