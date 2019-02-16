«Рубин» проиграл «Оренбургу» на сборе в Турции

«Рубин» — «Оренбург»
twitter.com/fcorenburg
У победителей встречи единственный мяч на 20-й минуте забил Андрей Козлов.
Стоит отметить, что этот поединок стал вторым между российскими командами. Утром «Рубин» и «Оренбург» провели первый матч, который завершился победой подопечных Владимира Федотова — 2:0.
«Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 22 очка после 16 туров. «Рубин» с 25 баллами располагается на 6-й строчке — казанцы провели на одну игру больше.
Товарищеские матчи
«Рубин» — «Оренбург» — 0:1 (0:1)
Гол: А.Козлов, 20«Рубин»: Бабурин, Камболов (Голдобин, 45), Устинов, Цаллагов, Сорокин, Микушин, Акбашев (Давиташвили, 60), Байрамян (Бухаров, 60), Могилевец, Пантелеев, Полоз«Оренбург»: Довбня, Андреев, Ойеволе, Малых, Терехов, Бегич, Чиркин (Попович, 63), Афонин, Сутормин, Мишкич, А.Козлов (Деспотович, 63)Предупреждение: Акбашев, 38