Российский бизнесмензаймет в ближайшее время пост вице-президента, сообщает L'Equipe.

Стало известно имя нового вице-президента «Монако» asmonaco.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Официально о назначении Петрова будет объявлено до конца текущего месяца.

Петров ранее не работал в структуре футбольных клубов, однако является близким другом президента «Монако» Дмитрия Рыболовлева и имеет опыт заключения крупных сделок.

Напомним, ранее пост вице-президента «Монако» покинул Вадим Васильев. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне.

«Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги. 0