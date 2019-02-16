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    Стало известно имя нового вице-президента «Монако»

    Футбол Франции Лига 1 Монако Календарь Лиги 1
    Российский бизнесмен Олег Петров займет в ближайшее время пост вице-президента «Монако», сообщает L'Equipe.

    Стало известно имя нового вице-президента «Монако»
    Стало известно имя нового вице-президента «Монако»
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    Официально о назначении Петрова будет объявлено до конца текущего месяца.

    Петров ранее не работал в структуре футбольных клубов, однако является близким другом президента «Монако» Дмитрия Рыболовлева и имеет опыт заключения крупных сделок.

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    • Напомним, ранее пост вице-президента «Монако» покинул Вадим Васильев. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне.

    «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции, имея в активе 19 очков после 24 туров. Монегаски вылетели из Лиги чемпионов, Кубка Франции и Кубка французской лиги. 0

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