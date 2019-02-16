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    Принц Саудовской Аравии хочет купить «Манчестер Юнайтед»

    Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман намерен выкупить клуб английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

    Мохаммед бин Салман
    Мохаммед бин Салман
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    По информации издания, он готов предложить нынешним владельцам «МЮ» за клуб 3,8 миллиарда фунтов стерлингов.

    Сделку принц хочет закрыть до начала следующего сезона. Окончательная стоимость может быть скорректирована в зависимости от результатов клуба в нынешнем сезоне.

    Состояние королевской семьи Саудовской Аравии оценивается в 850 миллиардов фунтов. Сейчас активами «МЮ» владеет американское семейство Глэйзеров. Они приобрели клуб почти 14 лет назад за 790 миллионов фунтов.

    По данным источника, вопрос приобретения «МЮ» бин Салман поднимал еще в октябре прошлого года, но тогда его решение пришлось отложить, поскольку Мохаммед оказался замешан в скандале, связанном с убийством журналиста Джамала Хашогги в посольстве Саудовской Аравии в Турции. 0

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