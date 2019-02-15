Россиянки проиграли Испании в полуфинале первого в истории женского Евро

Россия — Испания
РФС
В финале соперницами Испании станут победительницы матча Украина — Португалия. Россия встретится с проигравшей командой в матче за бронзу.
Первый в истории женский чемпионат Европы проходит в португальском Гондомаре, в финальной стадии принимают участие четыре команды.
Чемпионат Европы. 1/2 финала
Россия — Испания 0:5 (0:2)
Голы: Сотело, 18 (0:1). Крупина, 20 — автогол (0:2). Лусия Гомес, 23 (0:3). Амелия, 26 (0:4). Сампер, 38 (0:5)Россия: Иванова, Сурнина (в) — Дурандина, Олькова, Крупина, Чернова, Филисова, Лебедева, Самородова (к), Никитина, Коржова, Семенова, Данилова, АлемайкинаИспания: Сильвия Агете, Бальбуэна (в) — Иса Гарсия, Ампи, Пеке, Консу, Монторо, Лусия Гомес, Берта Веласко, Майте, Сотело, Амелия, Сампер, Анита (к)