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    Россиянки проиграли Испании в полуфинале первого в истории женского Евро

    Сборная России Футбол России Сборная Испании Футбол Испании
    Сборная России крупно уступила Испании (0:5) в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу среди женщин.

    Россия — Испания
    Россия — Испания
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    В финале соперницами Испании станут победительницы матча Украина — Португалия. Россия встретится с проигравшей командой в матче за бронзу.

    Первый в истории женский чемпионат Европы проходит в португальском Гондомаре, в финальной стадии принимают участие четыре команды.

    Чемпионат Европы. 1/2 финала
    Россия — Испания 0:5 (0:2)
    Голы: Сотело, 18 (0:1). Крупина, 20 — автогол (0:2). Лусия Гомес, 23 (0:3). Амелия, 26 (0:4). Сампер, 38 (0:5)Россия: Иванова, Сурнина (в) — Дурандина, Олькова, Крупина, Чернова, Филисова, Лебедева, Самородова (к), Никитина, Коржова, Семенова, Данилова, АлемайкинаИспания: Сильвия Агете, Бальбуэна (в) — Иса Гарсия, Ампи, Пеке, Консу, Монторо, Лусия Гомес, Берта Веласко, Майте, Сотело, Амелия, Сампер, Анита (к)
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