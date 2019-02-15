Россиянки проиграли Испании в полуфинале первого в истории женского Евро

Сборная России крупно уступила Испании (0:5) в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу среди женщин.

В финале соперницами Испании станут победительницы матча Украина — Португалия. Россия встретится с проигравшей командой в матче за бронзу.

Первый в истории женский чемпионат Европы проходит в португальском Гондомаре, в финальной стадии принимают участие четыре команды.