Олссон: Наши моменты были более опасны, чем у «Байера»

Кристоффер Олссон
«Краснодар»
«Рад дебютировать за "Краснодар". Вязкая и трудная встреча, но мы показали неплохую игру. Нужно принять этот результат и двигаться дальше.
В эпизоде с нереализованным моментом мне пришлось катиться к мячу, поэтому у меня не получилось хорошо пробить.
Мы не дали соперникам создать много шансов. Наши моменты были более опасны. Во втором тайме мы подустали и чуть больше оборонялись, — рассказал Олссон в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что игра против "Байера" стала первым официальным матчем полузащитника за российскую команду. 0