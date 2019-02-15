Олссон: Наши моменты были более опасны, чем у «Байера»

Полузащитник «Краснодара»поделился впечатлениями от первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с(0:0).

«Рад дебютировать за "Краснодар". Вязкая и трудная встреча, но мы показали неплохую игру. Нужно принять этот результат и двигаться дальше.

В эпизоде с нереализованным моментом мне пришлось катиться к мячу, поэтому у меня не получилось хорошо пробить.

Мы не дали соперникам создать много шансов. Наши моменты были более опасны. Во втором тайме мы подустали и чуть больше оборонялись, — рассказал Олссон в эфире телеканала "Матч Премьер".

Напомним, что игра против "Байера" стала первым официальным матчем полузащитника за российскую команду. 0