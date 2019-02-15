Мусаев: В Леверкузене с «Байером» будем играть так же смело

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против(0:0).

«Конечно, проведем большой анализ того, что увидели на поле. Внесем коррективы, чтобы пройти дальше.

Мы будем играть так же смело, будем пытаться прессинговать, идти в атаку. Если найдем, куда можно надавить, мы это сделаем обязательно.

Я не сказал бы, что выездные матчи нам не удаются. Мы хорошо сыграли в Турции, провели один из лучших матчей сезона в Бельгии.

Там было просто стечение обстоятельств, что мы не забили кучу своих моментов, пропустили в двух атаках соперника. Но с "Севильей" был провал, правда, оттуда мало кто уезжает без разгрома.

А если брать чемпионат, то у нас очков поровну — что дома, что на выезде. Дома "Байер" будет играть при хорошей атмосфере, но у нас на данный момент нет большой разницы, дома играем или на выезде.

Порадовало то, что 70 минут мы выглядели очень мощно, и для данного периода в связи с тем, что мы играли в открытый футбол, мы держали этот ритм.

Да, у соперника было в концовке небольшое преимущество. Но думаю, что физически на сборах мы поработали хорошо», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0