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    Мусаев: В Леверкузене с «Байером» будем играть так же смело

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (0:0).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев
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    «Конечно, проведем большой анализ того, что увидели на поле. Внесем коррективы, чтобы пройти дальше.

    Мы будем играть так же смело, будем пытаться прессинговать, идти в атаку. Если найдем, куда можно надавить, мы это сделаем обязательно.

    Я не сказал бы, что выездные матчи нам не удаются. Мы хорошо сыграли в Турции, провели один из лучших матчей сезона в Бельгии.

    Там было просто стечение обстоятельств, что мы не забили кучу своих моментов, пропустили в двух атаках соперника. Но с "Севильей" был провал, правда, оттуда мало кто уезжает без разгрома.

    А если брать чемпионат, то у нас очков поровну — что дома, что на выезде. Дома "Байер" будет играть при хорошей атмосфере, но у нас на данный момент нет большой разницы, дома играем или на выезде.

    Порадовало то, что 70 минут мы выглядели очень мощно, и для данного периода в связи с тем, что мы играли в открытый футбол, мы держали этот ритм.

    Да, у соперника было в концовке небольшое преимущество. Но думаю, что физически на сборах мы поработали хорошо», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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