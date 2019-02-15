Два игрока «МЮ» пропустят до трех недель

Нападающийи полузащитникиз-за травм пропустят от двух до трех недель.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

Таким образом, Марсьяль и Лингард точно пропустят выездную игру 1/8 финала Кубка Англии с лондонским «Челси» (18 февраля) и домашний поединок 27-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (24 февраля). Кроме того, под вопросом находится их участие в ответной игре с ПСЖ 6 марта.

Напомним, Марсьяль и Лингард травмировались в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионом с ПСЖ, который завершился поражением «МЮ» со счетом 0:2. 0