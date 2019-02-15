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    Белорусские спортсмены перестанут считаться легионерами в России

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    Белорусские спортсмены со следующего сезона в России больше не будут считаться легионерами, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

    Павел Колобков
    Павел Колобков
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    В пятницу, 15 февраля, этот вопрос обсуждался на встрече президентов стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

    «Очень важное направление — сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан.

    В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта.

    Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования.

    Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза. Со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие», — сказал Колобков изданию БЕЛТА. 0

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