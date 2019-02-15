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    «Интер» хочет продать Икарди летом

    Интер Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
    Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди может быть выставлен на трансфер в летнее межсезонье.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди
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    Как сообщает Corriere della sera, руководство миланского клуба, не сумев договориться с Икарди о продлении контракта, приняло решение продать его в летнее межсезонье.

    В текущем контракте нападающего прописана опция выкупа за 110 миллионов евро, которая действует только для иностранных клубов и только в период с 1 по 15 июля. Отмечается, что «Интер» готов снизить цену и продать аргентинца за 80-90 миллионов.

    Напомним, ранее Икарди был лишен в «Интере» капитанской повязки. После этого футболист отказался ехать на гостевой матч Лиги Европы против «Рапида». 0

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