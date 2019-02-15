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    «Челси» может купить Игуаина у «Ювентуса» со скидкой

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    «Челси» рассчитывает выплатить «Ювентусу» за выкуп нападающего Гонсало Игуаина​ меньше, чем 36 миллионов евро, сообщает ESPN.

    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин
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    31-летний аргентинец выступает за «синих» на правах аренды до конца текущего сезона.

    Ранее клубы договорились, что «Челси» сможет заплатит Игуаина за 36 миллионов евро после завершения аренды, но руководство английской команды рассчитывает снизить сумму.

    Лондонцы заплатили за полугодовую аренду нападающего около 9 миллионов евро. Если «Челси» захочет продлить аренду еще на сезон, то придется доплатить 18 миллионов.

    Аргентинец уже забил 2 гола в 4 матчах за английский клуб. 0

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