«Челси» может купить Игуаина у «Ювентуса» со скидкой

рассчитывает выплатитьза выкуп нападающегоменьше, чем 36 миллионов евро, сообщает ESPN.

Гонсало Игуаин Sky Sports 5000 Бонус за регистрацию Играть!

31-летний аргентинец выступает за «синих» на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее клубы договорились, что «Челси» сможет заплатит Игуаина за 36 миллионов евро после завершения аренды, но руководство английской команды рассчитывает снизить сумму.

Лондонцы заплатили за полугодовую аренду нападающего около 9 миллионов евро. Если «Челси» захочет продлить аренду еще на сезон, то придется доплатить 18 миллионов.

Аргентинец уже забил 2 гола в 4 матчах за английский клуб. 0