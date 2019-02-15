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    Градецки: Шансы «Байера» и «Айнтрахта» равны

    Байер Краснодар Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Вратарь «Байера» Лукаш Градецки поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» (0:0).

    Лукаш Градецки
    Лукаш Градецки
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    «Сегодня, на мой взгляд, получился отличный матч, в котором обе команды наиграли как минимум на гол, но счет на табло 0:0. Мы были готовы к агрессивному прессингу со стороны команды соперника в данном матче, сделали все, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Да, конечно, нам хотелось забить гол, чтобы облегчить себе жизнь перед домашней игрой, но мы имеем то, что имеем. Я бы не стал записывать нас в фавориты предстоящей игры, скажу, что шансы у обеих команд 50 на 50», — цитирует Градецки «Советский Спорт».

    Ответная игра состоится в Леверкузене 21 февраля. 0

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