«Динамо» разгромило грузинскую «Чихуру»

Фрагмент матча
«Динамо»
В составе бело-голубых отличились хавбек Артур Юсупов, форвард Евгений Марков, полузащитники Жоаузинью, Мигел Кардозу и нападающий Станислав Лацевич.
«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 20 очков после 17 туров.
Товарищеские матчи
«Динамо» — «Чихура» — 5:0 (2:0)
Голы: Юсупов, 9 (1:0). Марков, 14 (2:0). Жоаузинью, 55 (3:0). Кардозу, 60 (4:0). Лацевич, 82 (5:0)Нереализованный пенальти: Мумладзе (81, вратарь)«Динамо»: Шунин, Козлов (Рыков, 59), Морозов (Рауш, 59), Шуньич (Евгеньев, 59), Хольмен (Липовой, 59), Юсупов (Соу, 59), Жоаузинью (Грулев, 59), Черных (Кардозу, 59), Тетте (Москвичев, 59), Луценко (Панченко, 59), Марков (Лацевич, 59)«Чихура»: Хамжич, Читейшвили, Майсашвили (Кампадзе, 68), Кашия, Корифадзе, Мамасахлиши, Махароблидзе (Деканаидзе, 61), Маркозашвили (Мумладзе, 61), Сардалишвили, Леквтадзе (Ионанидзе, 68), Панцулая (Чихладзе, 61)Предупреждения: Маркозашвили (30), Кашия (30)