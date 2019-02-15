Санкт-Петербург претендует на проведение финала ЛЧ 2021 года

подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор РФС

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Стадион «Санкт Перебург» будет конкурировать за возможность провести финальный матч самого престижного еврокубкового турнира с домашней ареной мюнхенской «Баварии».

«Сегодня РФС подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе "Санкт-Петербург".

Мы уже достаточно давно сообщили о своих намерениях и теперь выполнили все необходимые формальности.

Подготовка заявки стала возможна благодаря четкому взаимодействию многих структур, включая администрацию г. Санкт-Петербург, Министерство спорта РФ, ФК "Зенит" и многих других. Хотел бы поблагодарить всех за слаженную и очень профессиональную работу.

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Санкт-Петербург имеет огромный опыт проведения футбольных матчей самого высокого уровня.

Только в течение последних нескольких лет здесь проходили игры Кубка Конфедераций и Чемпионата мира, "Зенит" постоянно играет в еврокубках, а в 2020 году городу предстоит принять поединки Чемпионата Европы.

Город располагает развитой туристической инфраструктурой и отличается особенной культурной и футбольной атмосферой, которая запомнилась сотням тысяч болельщиков со всего мира.

Считаем, что у заявки Санкт-Петербурга высокие шансы на победу, не исключено, что в апреле состоится инспекционный визит УЕФА, а окончательное решение будет вынесено 29 мая на исполкоме…

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Убежден, что в случае победы нашей заявки мы сможем провести великолепный с точки зрения организации финал самого престижного европейского клубного турнира», — приводит слова Алаева «Р-Спорт».

'Решение о месте проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 будет принято исполкомом УЕФА в мае 2019 года. 0