«Тоттенхэм» — «Боруссия» Д: счет матча 3:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над дортмундской(3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сон Хын Мин twitter.com/SpursOfficial 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Гости до перерыва действовали куда острее, создав ряд опасных моментов.

На 17-й минуте Фойт ошибся в своей штрафной и подарил мяч Пулишичу, который слева вышел на ворота «Тоттенхэма», после чего нанес выстрел в ближний угол, но угодил точно в колено Льорису. Сфера попала в ногу Кристиана, после чего вылетела за пределы поля.

«Шпоры» нанесли первый удар в створ лишь на 38-й минуте, благодаря опаснейшему выстрелу Сон Хын Мина, но ногой в ближнем углу сумел сыграть Бюрки.

Счет был открыт хозяевами в начале второго тайма. На 47-й минуте Вертонген исполнил классную подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Загаду упустил Сон Хын Мина и тот ударом слета расстрелял ворота.

На 83-й минуте Серж Орье навесил с правого фланга атаки во вратарскую «Боруссии», где Ян Вертонген оторвался от Хакими и ударом в касание замкнул этот пас.

А три минуты спустя Эриксен навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу ворот дортмундцев, где Фернандо Льоренте ударом головой переправил мяч точно в цель.

Ответный матч пройдет в Боруссии 5 марта.