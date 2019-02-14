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    Тен Хаг: «Аякс» большую часть игры доминировал и создавал шансы

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    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился своими впечатлениями после проигранного первого поединка 1/8 Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:2).

    Эрик тен Хаг
    Эрик тен Хаг
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    «Я видел отличный "Аякс" против соперника мирового класса и одного из лучших клубов Европы. Я думаю, что большую часть игры мы доминировали и создавали шансы.

    Единственная точка критики — это наша неэффективность. Мы должны были решать моменты лучше, тогда мы бы выиграли в один или больше голов. И еще один минус в том, что мы должны оставаться сосредоточенными до конца. Если вы делаете небольшие ошибки, такая команда, как "Реал" Мадрид, будет беспощадна и накажет вас за это.

    И затем момент с VAR, который может быть очень решающим на этом этапе соревнования. Это позор, что гол отменили», — цитирует тен Хага FourFourTwo.

    Ответный матч «Реал» — «Аякс» состоится 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. 0

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