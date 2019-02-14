Сон Хын Мин: Разгром «Боруссии» — это большая победа

Нападающий «Тоттенхэма»поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской(3:0), в котором он открыл счет.

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Корейский форвард забил 11 голов в последних 12 матчах за «Тоттенхэм».

«С точки зрения техники Вертонген просто невероятен. Он может играть на любой позиции. Он заслужил этот гол и этот ассист.

Мы забили первый мяч в очень важный момент — его подача была просто невероятной, нереальной. Мне жаль, что я побежал радоваться в другую сторону, а не к нему.

Гарри Кейн и Делле Алли очень важные игроки для нас, но и другие ребята хорошо готовы. Фернандо [Льоренте] забил важный гол.

Это большая победа. Для меня огромная честь играть с Гарри и всеми остальными», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0