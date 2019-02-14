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    Сон Хын Мин: Разгром «Боруссии» — это большая победа

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    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:0), в котором он открыл счет.

    Сон Хын Мин
    Сон Хын Мин
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    Корейский форвард забил 11 голов в последних 12 матчах за «Тоттенхэм».

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    • «С точки зрения техники Вертонген просто невероятен. Он может играть на любой позиции. Он заслужил этот гол и этот ассист.

    Мы забили первый мяч в очень важный момент — его подача была просто невероятной, нереальной. Мне жаль, что я побежал радоваться в другую сторону, а не к нему.

    Гарри Кейн и Делле Алли очень важные игроки для нас, но и другие ребята хорошо готовы. Фернандо [Льоренте] забил важный гол.

    Это большая победа. Для меня огромная честь играть с Гарри и всеми остальными», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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