ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба не сыграет в ответном матчеС небес на землю. Сульшер взглянул правде в глаза
  • 22:02
    • Россияне узнали соперников по группе в Кубке Дэвиса
  • 21:48
    • «Атлетико» продлил контракт с главным тренером
  • 21:43
    • «Краснодар» и «Байер» голов до перерыва не забили
  • 20:59
    • Банк ВТБ вернул себе контроль над московским «Динамо»
  • 20:32
    • УЕФА открыл дело против Рамоса за умышленную желтую карточку
    Все новости спорта

    «Атлетико» продлил контракт с главным тренером

    Атлетико Примера Футбол Испании Календарь Примеры
    Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Диего Симеоне.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Новое соглашение «матрасников» с 48-летним специалистом, рассчитано до лета 2022 года.

    Предыдущий договор аргентинца с мадридским клубом истекал в 2020 году.

    Ранее в СМИ появилась информация, что во время переговоров Симеоне требовал от руководства провести масштабное обновление команды.

    Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, стала двукратным победителем Лиги Европы и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • «Реал» возрождается при Солари, «Атлетико» увядает при Симеоне
  • 10/02/2019 в 05:50
    •
  • Прогноз
  • «Мальме» — «Челси»
  • 2.80
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» выместит злость на «Мальме»
  • «Мальме» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Что ждет «Вильярреал» в логове «львов»?
  • «Спортинг» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Селтик» даст бой «Валенсии»
  • «Селтик» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Питтсбург» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. «Анахайм» прервал серию поражений, «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля 09:300
  • 17:43
    • Бэйлу грозит длительная дисквалификация
  • 17:27
    • Представлена сборная лучших игроков первых матчей плей-офф Лиги чемпионов
  • 17:13
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
    Игроки ПСЖ Футбол Мстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный СанчесПСЖ нанес МЮ первое поражение при Сульшере Вчера в 14:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Как начнется евровесна для «Краснодара»?
  • 4.10
    •
  • 22:16
    • Халеп сыграет со Свитолиной в полуфинале турнира в Дохе
  • 22:11
    • Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на этапе Кубка мира в США
  • 22:00
    • Начо: «Аякс» ничем не удивил нас
    «Тампа-Бэй» — «Калгари» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, три очка у Барбашева, шат-ауты Бобровского и ХудобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля Вчера в 09:050
  • 16:57
    • Президент «Наполи» подтвердил трансфер Хамшика в Китай
  • 16:27
    • Мамаев провел матч в СИЗО
  • 15:57
    • «Амур» дома одолел «Авангард»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие