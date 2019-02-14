«Атлетико» продлил контракт с главным тренером

Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды

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Новое соглашение «матрасников» с 48-летним специалистом, рассчитано до лета 2022 года.

Предыдущий договор аргентинца с мадридским клубом истекал в 2020 году.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время переговоров Симеоне требовал от руководства провести масштабное обновление команды.

Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, стала двукратным победителем Лиги Европы и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. 0