«Атлетико» продлил контракт с главным тренером

Диего Симеоне
as.com
Новое соглашение «матрасников» с 48-летним специалистом, рассчитано до лета 2022 года.
Предыдущий договор аргентинца с мадридским клубом истекал в 2020 году.
Ранее в СМИ появилась информация, что во время переговоров Симеоне требовал от руководства провести масштабное обновление команды.
Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, стала двукратным победителем Лиги Европы и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. 0