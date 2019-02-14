Семак пригласил Наваса в «Зенит»

Главный тренер «Зенита»записал видеообращение к объявившему о завершении карьеры защитнику «Рубина»

«Благодарен судьбе за то, что мне удалось играть вместе с Сесаром Навасом. Обращаюсь к тебе лично, таких прекрасных людей не встретишь нигде.

Я счастлив быть причастным к тому успеху, который у нас был. Хочу пожелать удачи в спорте и, естественно, благополучия в семейной жизни. Всегда буду дорожить знакомством с тобой. Побольше бы таких игроков, как ты.

Пользуясь случаем, хочу пригласить тебя в "Зенит", но уверен, что Курбан Бекиевич будет против», — цитирует Семака официальный Twitter «Рубина». 0