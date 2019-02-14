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    Семак пригласил Наваса в «Зенит»

    Зенит Рубин РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак записал видеообращение к объявившему о завершении карьеры защитнику «Рубина» Сесару Навасу.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Благодарен судьбе за то, что мне удалось играть вместе с Сесаром Навасом. Обращаюсь к тебе лично, таких прекрасных людей не встретишь нигде.

    Я счастлив быть причастным к тому успеху, который у нас был. Хочу пожелать удачи в спорте и, естественно, благополучия в семейной жизни. Всегда буду дорожить знакомством с тобой. Побольше бы таких игроков, как ты.

  • Капитан «Рубина» объявил о завершении карьеры
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    • Пользуясь случаем, хочу пригласить тебя в "Зенит", но уверен, что Курбан Бекиевич будет против», — цитирует Семака официальный Twitter «Рубина». 0

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