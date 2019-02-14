«Интер» на выезде одолел венский «Рапид»

Венскийпотерпел домашнее поражение от миланского(0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Фрагмент матча twitter.com/Inter 5000 Бонус за регистрацию Играть!

На 39-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за то, что Турнвальд в штрафной площади зацепил ногу Мартинеса.

Мартинес с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил по центру ворот, а Штребингер прыгнул в угол. Этот гол так и остался единственным в матче.

Ответный матч пройдет в Милане 21 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч «Рапид В» (Австрия) — «Интер» (Италия) — 0:1 (0:1) Гол: Мартинес, 39 — с пенальти«Рапид В» (Австрия): Штребингер, Зоннляйтнер, Хофманн, Болинголи-Мбомбо, Поцманн, Турнвальд (Шобесбергер, 53), Граховац (Кнасмюльнер, 64), Шваб, Бериша (Мург, 82), Любичич, Иван«Интер» (Италия): Ханданович, Миранда, Асамоа, де Фрай, Седрик Суариш, Валеро, Наингголан (Д`Амброзио, 82), Весино, Перишич, Политано (Кандрева, 78), МартинесПредупреждения: Зоннляйтнер, 14. Хофманн, 52. Бериша, 59. Мартинес, 61. Седрик Суариш, 82. Поцманн, 84. Д`Амброзио, 85. Кандрева, 86

В другом матче 1/16 финала пражская «Славия» на своем поле сыграла вничью с бельгийским «Генком» — 0:0. Ответный матч пройдет в Бельгии 21 февраля. 0