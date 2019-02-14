Ракицкий: Адаптация в «Зените» не нужна

Защитникзаявил, что ему не нужна адаптация в новой команде.

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29-летний украинец добавил, что хочет стать чемпионом с петербургским клубом.

«Адаптация? Мне 29 лет. Я профессионал. Все ребята взрослые, это игроки хорошего уровня. Мне с ними легко. Адаптация мне не нужна. Я должен выходить и показывать свой уровень: обеспечивать команде три очка или проход дальше.

Семак позвонил мне 4 января. Он задал пару конкретных вопросов. Я сказал, что хочу перейти в "Зенит". Мы поняли друг друга. Моя цель в "Зените"? Хочу, чтобы команда осталась на первом месте», — цитирует Ракицкого пресс-служба клуба.

Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» 28 января. Он подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года. 0