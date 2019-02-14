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    Ракицкий: Адаптация в «Зените» не нужна

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий заявил, что ему не нужна адаптация в новой команде.

    Ярослав Ракицкий
    Ярослав Ракицкий
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    29-летний украинец добавил, что хочет стать чемпионом с петербургским клубом.

    «Адаптация? Мне 29 лет. Я профессионал. Все ребята взрослые, это игроки хорошего уровня. Мне с ними легко. Адаптация мне не нужна. Я должен выходить и показывать свой уровень: обеспечивать команде три очка или проход дальше.

    Семак позвонил мне 4 января. Он задал пару конкретных вопросов. Я сказал, что хочу перейти в "Зенит". Мы поняли друг друга. Моя цель в "Зените"? Хочу, чтобы команда осталась на первом месте», — цитирует Ракицкого пресс-служба клуба.

    Напомним, Ракицкий перешел в «Зенит» 28 января. Он подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года. 0

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