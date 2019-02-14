Мусаев: У нас были шансы на победу в матче с «Байером»

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы против(0:0).

«Я получил удовольствие от матча. Рад, что в такой ранний период мы показываем такие скорости и содержание, учитывая уровень нашего соперника. Есть чувство гордости от проделанной работы.

У нас были шансы на победу. В этом матче мы увидели результат нашей работы. Должны стать еще лучше и будем стараться это делать.

Реальность превзошла ожидания от этой игры. Мы не смогли активно отработать в конце, плюс нам не хватало дисквалифицированных ребят. Но в целом все очень хорошо.

Запасные? Многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация по травмам. Если все будет, как в прошлом сезоне, то замечательно.

Ольссон? Мне кажется, что в начале он немного потерялся, но потом были отличные решения. Мог забивать. Он нам очень подходит по своему стилю, будет адаптироваться и прибавлять», — рассказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что ответная встреча пройдет в Леверкузене 21 февраля. 0