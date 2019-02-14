Мамаев провел матч в СИЗО

Павел Мамаев
ФК «Краснодар»
«Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку», — цитирует Мамаева «Чемпионат».
Мамаев находится под арестом с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела — нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий.
6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодых людей до 8 апреля. Апелляционное рассмотрение дела Кокорина и Мамаева должно было состояться 25 февраля, однако было перенесено на 26 февраля. 0