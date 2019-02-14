Банк ВТБ вернул себе контроль над московским «Динамо»

Председатель Общества «Динамо»подвел итоги заседания организации, сообщив, чтовновь переходит под контроль

«Заседание прошло в конструктивном ключе, члены Президиума особо отметили работу Центрального совета по оптимизации расходов и повышению доходной части бюджета Общества.

Впервые за эти годы дефицит бюджета Общества "Динамо" в 2018 году был перекрыт за счет дополнительных доходов и не потребовал займов и кредитов.

Что касается вопроса, по понятным причинам вызывающего повышенный интересе со стороны общественности, касающегося судьбы ФК "Динамо" (Москва), то решение по нему было ранее одобрено членами Попечительского совета и принято единогласно.

Де-факто клуб переходит в ведение Управляющей компании "Динамо", входящей в группу ВТБ», — цитирует Стржалковского ТАСС.

ВТБ владел контрольным пакетом акций клуба с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную.

Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК «Динамо» порядка 1,8 миллиарда рублей. 0