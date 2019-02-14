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    «Ахмат» огласил соперников по третьему сбор

    Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Сегодня, 14 февраля, у футболистов «Ахмата» в Турции начинаются третьи подготовительные сборы, передает «Чемпионат».

    «Ахмат» готовится ко второй половине сезона
    «Ахмат» готовится ко второй половине сезона
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    Первая тренировка состоится вечером на поле спорткомплекса «Корнелия». В Белеке грозненская команда пробудет до 22 февраля и проведет три контрольных матча.

    Уже завтра, 15 февраля, грозненцы сыграют с грузинской командой «Сабуртало». 18 февраля спарринг-партнером выступит молдавский клуб «Петрокуб», а в последний день сборов «Ахмат» выйдет на поле против минского «Динамо».

    После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе. 0

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