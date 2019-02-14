«Ахмат» огласил соперников по третьему сбор

Сегодня, 14 февраля, у футболистовв Турции начинаются третьи подготовительные сборы, передает «Чемпионат».

«Ахмат» готовится ко второй половине сезона ФК «Ахмат» 1000 Фрибет для всех Забрать!

Первая тренировка состоится вечером на поле спорткомплекса «Корнелия». В Белеке грозненская команда пробудет до 22 февраля и проведет три контрольных матча.

Уже завтра, 15 февраля, грозненцы сыграют с грузинской командой «Сабуртало». 18 февраля спарринг-партнером выступит молдавский клуб «Петрокуб», а в последний день сборов «Ахмат» выйдет на поле против минского «Динамо».

После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе. 0