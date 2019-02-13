«Тоттенхэм» — «Боруссия» Д: счет 0:0 после первого тайма

Лондонскийна своем поле играет вничью с дортмундской(0:0) после первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сон Хын Мин twitter.com/SpursOfficial 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Гости до перерыва действовали куда острее, создав ряд опасных моментов.

На 17-й минуте Фойт ошибся в своей штрафной и подарил мяч Пулишичу, который слева вышел на ворота «Тоттенхэма», после чего нанес выстрел в ближний угол, но угодил точно в колено Льорису. Сфера попала в ногу Кристиана, после чего вылетела за пределы поля.

«Шпоры» нанесли первый удар в створ лишь на 38-й минуте, благодаря опаснейшему выстрелу Сон Хын Мина, но ногой в ближнем углу сумел сыграть Бюрки.

Следить за ходом матча можно тут. 0