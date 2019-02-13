«Тоттенхэм» — «Боруссия» Д: счет 0:0 после первого тайма

Сон Хын Мин
twitter.com/SpursOfficial
Гости до перерыва действовали куда острее, создав ряд опасных моментов.
На 17-й минуте Фойт ошибся в своей штрафной и подарил мяч Пулишичу, который слева вышел на ворота «Тоттенхэма», после чего нанес выстрел в ближний угол, но угодил точно в колено Льорису. Сфера попала в ногу Кристиана, после чего вылетела за пределы поля.
«Шпоры» нанесли первый удар в створ лишь на 38-й минуте, благодаря опаснейшему выстрелу Сон Хын Мина, но ногой в ближнем углу сумел сыграть Бюрки.