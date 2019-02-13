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    «Тоттенхэм» и «Боруссия» голов до перерыва не забили

    «Тоттенхэм» — «Боруссия» Д: счет 0:0 после первого тайма

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    Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле играет вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) после первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Сон Хын Мин
    Сон Хын Мин
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    Гости до перерыва действовали куда острее, создав ряд опасных моментов.

    На 17-й минуте Фойт ошибся в своей штрафной и подарил мяч Пулишичу, который слева вышел на ворота «Тоттенхэма», после чего нанес выстрел в ближний угол, но угодил точно в колено Льорису. Сфера попала в ногу Кристиана, после чего вылетела за пределы поля.

    «Шпоры» нанесли первый удар в створ лишь на 38-й минуте, благодаря опаснейшему выстрелу Сон Хын Мина, но ногой в ближнем углу сумел сыграть Бюрки.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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