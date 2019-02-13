Мусаев: В матче против «Байера» нельзя заигрываться

Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу св 1/16 финала Лиги Европы.

«Соперник использует высокий, средний прессинг, нам очень важно мало ошибаться в середине поля и у своих ворот. Если будем заигрываться, играть невнимательно, то будут проблемы. Сам "Байер" играет в короткий, средний пас, и за счет этого у нас появляются шансы», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

«Считаю, что смена тренера пошла сопернику на пользу. Сейчас "Байер" показывает отличный футбол. Думаю, надо смотреть последние несколько матчей "Байера", там он был настоящий», — добавил тренер «Краснодара».

Матч «Краснодар» — «Байер» состоится завтра, 14 февраля, в Краснодаре. 0