СМИ: УЕФА может дисквалифицировать Ди Марию

УЕФА может дисквалифицировать полузащитниказа провокацию в адрес болельщиковво время первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов на «Олд Траффорд».

Анхель Ди Мария psg.fr 1000 Фрибет для всех Забрать!

Как сообщает RMC, Ди Мария спровоцировал фанатов нецензурными высказываниями — аргентинец на английском языке выругался в адрес болельщиков после того, как ПСЖ открыл счет.

Затем фанаты английского клуба бросили в сторону Ди Марии бутылку пива. Аргентинец поднял ее с газона и сделал вид, что пьет, после чего отбросил в сторону.

По информации источника, Ди Мария может пропустить ответный матч против «МЮ», который состоится 6 марта.

Напомним, встреча на «Олд Траффорд» завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0. 0