СМИ: УЕФА может дисквалифицировать Ди Марию

Анхель Ди Мария
psg.fr
Как сообщает RMC, Ди Мария спровоцировал фанатов нецензурными высказываниями — аргентинец на английском языке выругался в адрес болельщиков после того, как ПСЖ открыл счет.
Затем фанаты английского клуба бросили в сторону Ди Марии бутылку пива. Аргентинец поднял ее с газона и сделал вид, что пьет, после чего отбросил в сторону.
По информации источника, Ди Мария может пропустить ответный матч против «МЮ», который состоится 6 марта.
Напомним, встреча на «Олд Траффорд» завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0. 0