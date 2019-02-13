Наставник «Байера»: Чтобы пройти дальше, надо разбить «Краснодар»

Главный тренер «Байера»поделился ожиданиями перед первым матчем против «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.

Петер Бош twitter.com/bayer04_en 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Конечно, это преимущество для нас, хоть и минимальное, что у "Краснодара" была зимняя пауза. А вот "Краснодар" играет дома — это главное его преимущество

"Байер" называют фаворитом? Что значит "фавориты"? Мы за это очки не получим. Важно будет, как мы сыграем, а "фавориты" — это слово для журналистов, для атмосферы.

Мы очень уважаем эту команду, она идет на втором месте в таблице. В группе Лиги Европы вместе с "Севильей" достойно играла.

"Краснодар" — отличная команда, но и у нас хорошие игроки, сильный состав. Мы ждем хорошей игры. Мы хотим побеждать в каждом матче.

Если мы хотим пройти дальше, то разбить "Краснодар" — самое важное. Постараемся все для этого сделать.

Возможно, будет ротация, возможно, нет. Это открытый вопрос, который я решу после тренировки.

В чем секрет победы над "Баварией"? Секрет простой — надо забить на один гол больше, чем соперник. Это была непростая игра. Но вы видите, мы всех можем победить», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0