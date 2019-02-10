Сарри: Я не в состоянии объяснить поражение от «МанСити»

Главный тренер «Челси»поделился мыслями о поражении от(0:6).

«Я не в состоянии объяснить это сейчас. В течение недели у меня были хорошие ощущения от работы на тренировках. Даже на разминке было все в порядке.

Гол на третьей минуте сделал игру против этого соперника очень сложной. Мы допустили слишком много ошибок в матче не с тем соперником.

Они играли в потрясающий футбол, а мы ошибались. Мы хотели прессинговать их с начала матча, но план совершенно провалился, когда мы пропустили на третьей минуте.

Думаю, значительная разница была между командами в плане интенсивности прессинга. Они делали это здорово, а мы были на это не способны.

Мы не смогли отреагировать верным способом. Мы были не в состоянии остаться в игре.

Сейчас у нас большая проблема с игрой в выездных матчах. В начале сезона в гостях мы играли лучше, чем дома. Но за последний месяц все изменилось. Нам нужно понять причины.

Мне нужно проанализировать игру, чтобы понять, что случилось. Возможно, нам немного не повезло, но нам нужно было адаптироваться.

В первую очередь, я хочу посмотреть игру в одиночку. И тогда будем думать», — добавил итальянец в эфире BBC. 0