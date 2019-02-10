ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Фулхэм»АПЛ. «МанСити» растоптал «Челси», «МЮ» одолел «Фулхэм», «Ливерпуль» победил «Борнмут»
  • 16:26
    • Россия обыграла Чехию в последнем матче шведского этапа Евротура
  • 21:57
    • «Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло»
  • 20:54
    • «Манчестер Сити» разгромил «Челси», Агуэро оформил хет-трик
  • 20:45
    • Россияне завоевали золото в командной гонке на этапе КМ по шорт-треку
  • 19:59
    • Россиянки завоевали бронзу в командной гонке на этапе КМ по шорт-треку
    Все новости спорта

    Сарри: Я не в состоянии объяснить поражение от «МанСити»

    Челси Манчестер Сити Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мыслями о поражении от «Манчестер Сити» (0:6).

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Я не в состоянии объяснить это сейчас. В течение недели у меня были хорошие ощущения от работы на тренировках. Даже на разминке было все в порядке.

    Гол на третьей минуте сделал игру против этого соперника очень сложной. Мы допустили слишком много ошибок в матче не с тем соперником.

    Они играли в потрясающий футбол, а мы ошибались. Мы хотели прессинговать их с начала матча, но план совершенно провалился, когда мы пропустили на третьей минуте.

    Думаю, значительная разница была между командами в плане интенсивности прессинга. Они делали это здорово, а мы были на это не способны.

    Мы не смогли отреагировать верным способом. Мы были не в состоянии остаться в игре.

    Сейчас у нас большая проблема с игрой в выездных матчах. В начале сезона в гостях мы играли лучше, чем дома. Но за последний месяц все изменилось. Нам нужно понять причины.

    Мне нужно проанализировать игру, чтобы понять, что случилось. Возможно, нам немного не повезло, но нам нужно было адаптироваться.

    В первую очередь, я хочу посмотреть игру в одиночку. И тогда будем думать», — добавил итальянец в эфире BBC. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Чемпионская гонка АПЛ. Шесть ключевых игр «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»
  • Вчера в 15:06
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Барселона»
  • 1.76
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» продолжит свою беспроигрышную серию в Серии А
  • «Милан» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Продолжит ли «Барса» движение к титулу?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Детройт» попробует сдержать атаку «Чикаго» Анисимова
  • «Чикаго» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «Ливерпуля» Футбол То, что нужно. «Ливерпуль» вернул форму и лидерство в АПЛВ 26-м туре АПЛ «красные» в своем фирменном стиле разгромили «Борнмут» 14:590
  • 19:15
    • Конькобежка Казелина завоевала бронзу ЧМ в масс-старте
  • 18:57
    • «Монако» упустил победу над «Монпелье», Головин получил травму
  • 18:42
    • Юсков завоевал бронзу на ЧМ по конькобежному спорту
    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, 28 сэйвов Василевского, шайбы Кузнецова и ЗайцеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 09:150
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Манчестер Сити» обыграет «Челси» на «Этихаде»
  • 3.54
    •
  • 22:18
    • Сарри: Я не в состоянии объяснить поражение от «МанСити»
  • 21:45
    • Туктамышева выиграла турнир в Любляне
  • 21:33
    • Спринтерские гонки на этапе КМ в Кэнморе отменены из-за мороза
    «Фулхэм» — «МЮ» Футбол Победа на классе: «МЮ» сэкономил силы перед матчем с ПСЖОчередная победа «МЮ» под руководством Сульшера — в нашем обзоре прессы 02:360
  • 18:31
    • Гол Варди не спас «Лестер» от поражения в матче с «Тоттенхэмом»
  • 17:49
    • Стало известно, при каком условии Гаттузо продолжит тренировать «Милан»
  • 17:35
    • Скоулз возглавил клуб из четвертого английского дивизиона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие