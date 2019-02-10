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    «Локомотив» победил норвежский «Хаугесунн»

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    Московский «Локомотив» победил норвежскую команду «Хаугесунн» (3:1) в товарищеском матче на сборе в Испании.

    «Локомотив»
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    Голами в составе железнодорожников отличились Алексей Миранчук, Эдер и Антон Миранчук.

    В прошлом сезоне, который в Норвегии проходит по системе «весна — осень» «Хаугесунн» занял четвертое место в национальном первенстве.

    Напомним, в первом матче на испанском сборе 6 февраля «Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:1).

    Следующим соперником команды Юрия Семина 13 февраля станет еще один клуб из Норвегии — «Конгсвингер», выступающий во втором дивизионе.

    Товарищеский матч
    «Локомотив» (Россия) — «Хеугесунн» (Норвегия) — 3:1 (2:0)
    Голы: Ал.Миранчук, 1 (1:0). Эдер, 39 (2:0). Гриндхейм, 51 (2:1). Ант.Миранчук, 75 (3:1)«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Лысов, Хеведес (Чорлука, 46), Игнатьев, Баринов, Фарфан (Смолов, 46), Ант.Миранчук (Тугарев, 77), Ал.Миранчук (Идову, 80), Крыховяк (Жемалетдинов, 80), Эдер (Денисов, 62)Предупреждение: Крыховяк, 23
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