«Локомотив» победил норвежский «Хаугесунн»

Московскийпобедил норвежскую команду(3:1) в товарищеском матче на сборе в Испании.

Голами в составе железнодорожников отличились Алексей Миранчук, Эдер и Антон Миранчук.

В прошлом сезоне, который в Норвегии проходит по системе «весна — осень» «Хаугесунн» занял четвертое место в национальном первенстве.

Напомним, в первом матче на испанском сборе 6 февраля «Локомотив» проиграл «Краснодару» (0:1).

Следующим соперником команды Юрия Семина 13 февраля станет еще один клуб из Норвегии — «Конгсвингер», выступающий во втором дивизионе.