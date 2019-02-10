Неймар — самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, Паредес — в топ-15

Нападающийвозглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.

Рейтинг опубликовало издание L’Equipe.

27-летний бразилец зарабатывает 3,06 миллиона евро в месяц до вычета налогов.

На двенадцатом месте в рейтинге расположился экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес, зарплата которого — 610 тысяч евро в месяц.

Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков в Лиге 1:

1. Неймар (ПСЖ) — 3,06 млн евро в месяц

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 1,73 млн евро

3. Эдинсон Кавани (ПСЖ) — 1,5 млн евро

4. Тиаго Силва (ПСЖ) — 1,16 млн евро

5. Анхель Ди Мария (ПСЖ) — 1,10 млн евро

6. Джанлуиджи Буффон (ПСЖ) — 750 тысяч евро

7. Радамель Фалькао («Монако») — 750 тысяч евро

8. Альфонс Ареоля (ПСЖ) — 700 тысяч евро

9. Дани Алвес (ПСЖ) — 700 тысяч евро

10. Маркиньос (ПСЖ) — 700 тысяч евро

11. Преснель Кимпембе (ПСЖ) — 670 тысяч евро

12. Леандро Паредес (ПСЖ) — 610 тысяч евро

13. Юлиан Дракслер (ПСЖ) — 600 тысяч евро

14. Марко Верратти (ПСЖ) — 600 тысяч евро

15. Сеск Фабрегас («Монако») — 600 тысяч евро 0