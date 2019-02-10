Неймар — самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, Паредес — в топ-15

Рейтинг опубликовало издание L’Equipe.
27-летний бразилец зарабатывает 3,06 миллиона евро в месяц до вычета налогов.
На двенадцатом месте в рейтинге расположился экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес, зарплата которого — 610 тысяч евро в месяц.
Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков в Лиге 1:
1. Неймар (ПСЖ) — 3,06 млн евро в месяц
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 1,73 млн евро
3. Эдинсон Кавани (ПСЖ) — 1,5 млн евро
4. Тиаго Силва (ПСЖ) — 1,16 млн евро
5. Анхель Ди Мария (ПСЖ) — 1,10 млн евро
6. Джанлуиджи Буффон (ПСЖ) — 750 тысяч евро
7. Радамель Фалькао («Монако») — 750 тысяч евро
8. Альфонс Ареоля (ПСЖ) — 700 тысяч евро
9. Дани Алвес (ПСЖ) — 700 тысяч евро
10. Маркиньос (ПСЖ) — 700 тысяч евро
11. Преснель Кимпембе (ПСЖ) — 670 тысяч евро
12. Леандро Паредес (ПСЖ) — 610 тысяч евро
13. Юлиан Дракслер (ПСЖ) — 600 тысяч евро
14. Марко Верратти (ПСЖ) — 600 тысяч евро
15. Сеск Фабрегас («Монако») — 600 тысяч евро 0