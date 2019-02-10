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    Неймар — самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, Паредес — в топ-15

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Монако Календарь Лиги 1
    Нападающий ПСЖ Неймар возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.

    Неймар
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    Рейтинг опубликовало издание L’Equipe.

    27-летний бразилец зарабатывает 3,06 миллиона евро в месяц до вычета налогов.

    На двенадцатом месте в рейтинге расположился экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес, зарплата которого — 610 тысяч евро в месяц.

  • Головин — седьмой в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
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    • Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков в Лиге 1:

    1. Неймар (ПСЖ) — 3,06 млн евро в месяц
    2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 1,73 млн евро
    3. Эдинсон Кавани (ПСЖ) — 1,5 млн евро
    4. Тиаго Силва (ПСЖ) — 1,16 млн евро
    5. Анхель Ди Мария (ПСЖ) — 1,10 млн евро
    6. Джанлуиджи Буффон (ПСЖ) — 750 тысяч евро
    7. Радамель Фалькао («Монако») — 750 тысяч евро
    8. Альфонс Ареоля (ПСЖ) — 700 тысяч евро
    9. Дани Алвес (ПСЖ) — 700 тысяч евро
    10. Маркиньос (ПСЖ) — 700 тысяч евро
    11. Преснель Кимпембе (ПСЖ) — 670 тысяч евро
    12. Леандро Паредес (ПСЖ) — 610 тысяч евро
    13. Юлиан Дракслер (ПСЖ) — 600 тысяч евро
    14. Марко Верратти (ПСЖ) — 600 тысяч евро
    15. Сеск Фабрегас («Монако») — 600 тысяч евро 0

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