Головин — седьмой в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Александр Головин
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Рейтинг месячных зарплат игроков французского клуба опубликовало издание L’Équipe.
По данным издания, Головин зарабатывает во Франции 225 тысяч евро в месяц.
Самым высокооплачиваемым игроком команды является Радамель Фалькао.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако».
1. Радамель Фалькао — € 750 тыс.
2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс.
3. Камил Глик — € 290 тыс.
4. Стеван Йоветич — € 280 тыс.
5. Маркуш Лопеш — € 280 тыс.
6. Джибриль Сидибе — € 240 тыс.
7. Александр Головин — € 225 тыс.
8. Насер Шадли — € 215 тыс.
9. Даниэль Субашич — € 190 тыс.
10. Налдо — € 170 тыс.
В текущем сезоне Головин провел 15 матчей за «Монако» в Лиге 1 и забил 1 гол. 0