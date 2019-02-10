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    • Головин — седьмой в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
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    Головин — седьмой в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

    Монако Футбол Франции Лига 1 Календарь Лиги 1
    Хавбек сборной России Александр Головин занимает седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако».

    Александр Головин
    Александр Головин
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    Рейтинг месячных зарплат игроков французского клуба опубликовало издание L’Équipe.

    По данным издания, Головин зарабатывает во Франции 225 тысяч евро в месяц.

    Самым высокооплачиваемым игроком команды является Радамель Фалькао.

    Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако».

    1. Радамель Фалькао — € 750 тыс.
    2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс.
    3. Камил Глик — € 290 тыс.
    4. Стеван Йоветич — € 280 тыс.
    5. Маркуш Лопеш — € 280 тыс.
    6. Джибриль Сидибе — € 240 тыс.
    7. Александр Головин — € 225 тыс.
    8. Насер Шадли — € 215 тыс.
    9. Даниэль Субашич — € 190 тыс.
    10. Налдо — € 170 тыс.

    В текущем сезоне Головин провел 15 матчей за «Монако» в Лиге 1 и забил 1 гол. 0

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