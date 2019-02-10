Еще два игрока ПСЖ могут не сыграть против «Манчестер Юнайтед»

Нападающийи полузащитникмогут пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против

Эдинсон Кавани ESPN 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом после матча против «Бордо» заявил главный тренер парижан Томас Тухель.

Кавани в матче с «Бордо» получил повреждение бедра. Форвард сумел доиграть первый тайм, но в перерыве был заменен.

Верратти пропустил несколько матчей из-за растяжения связок голеностопного сустава левой ноги, но против «Бордо» отыграл 59 минут. Его участие в матче ЛЧ пока находится под вопросом.

Напомним, из-за травмы оба матча против «Ман Юнайтед» пропустит Неймар.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «МЮ» — ПСЖ состоится в Манчестере 12 февраля. 0