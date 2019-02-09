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    «Спартак» уступил «Словану»

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    Московский «Спартак» проиграл братиславскому «Словану» (1:3) в товарищеском матче на тренировочных сборах.

    «Спартак»
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    В составе словацкой команды голами отметились Андраж Шпорар (20-я и 47-я минуты) и Давид Хольман (31).

    За красно-белых отличился Георгий Мелкадзе (84).

    В следующем контрольном матче «Спартак» 12 февраля сыграет против словенской «Муры».

    Товарищеские матчи
    «Спартак» — «Слован» — 1:3 (0:2)
    Голы: Шпорар, 20 (0:1). Хольман, 31 (0:2). Шпорар, 47 (0:3). Мелкадзе, 84 (1:3)«Спартак»: Селихов (Максименко, 11), Рассказов (Ташаев, 66), Боккетти (Кутепов, 46), Джикия (Комбаров, 61), Айртон (Гапонов, 61), Глушаков (Гулиев, 61), Зобнин (Фернанду, 46), Ханни (Игнатов, 61), Луиз Адриану (Мелкадзе, 61), Зе Луиш (Глушенков, 61), Педро Роша (Ломовицкий, 46)«Слован» Бр: Грейф, Апау, Байрич, Божиков, Сухоцкий, Хольман (Ноно, 79), де Кампс (Дражич, 61), Любичич, Чаврич, Шпорар, МохаПредупреждения: Хольман, 26. Гулиев, 83. Фернанду, 86
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