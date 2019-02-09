Селихов: Надеюсь, недопонимание между фанатами и игроками «Спартака» останутся в прошлом

Александр Селихов
ФК «Спартак»
«Всегда хочется, чтобы мы — команда и болельщики — были единым целым. Надеюсь, недопонимание в прошлом и, когда возобновится чемпионат, мы снова пойдем вперед вместе. Со своей стороны, постараемся радовать болельщиков игрой и победами», — цитирует Селихова Bobsoccer.
Ранее фанаты «Спартака» высказывали недовольство в связи с увольнением Массимо Карреры с поста главного тренера. Также они неоднократно требовали от клуба расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым.
После 17 туров «Спартак» с 28 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 0