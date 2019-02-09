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    Погба: Мне нравится играть в атаке

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал комментарий после выездного матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (3:0).

    Поль Погба
    Поль Погба
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    Француз стал автором дубля.

    «У нас были матчи, в которых мы играли лучше, но забивать не удавалось. В первом тайме ситуация не была у нас под контролем, однако удалось забить два мяча. Затем мы сделали это в третий раз и успокоились. Команда должна вместе атаковать и защищаться, чтобы постоянно поддерживать друг друга. Хорошая атмосфера помогает нам добиваться результата. Мне нравится играть в атаке и пытаться забить гол.

    Сульшер? Он просто остается самим собой и дает нам возможность насладиться игрой», — цитирует хавека BBC.

    После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и вышел на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» опережают «Челси», занимающий пятое место, на 1 очко, но лондонцы свой матч еще не провели. 10 февраля, в воскресенье, они сыграют с «Манчестер Сити». 0

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