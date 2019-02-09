Болельщики «Атлетико» устроят перфоманс против Куртуа

Тибо Куртуа
AS
Поклонники «Атлетико» устроили акцию перед стадионом. На доску с фамилией Куртуа они выложили игрушечных крыс. Также болельщики плевали на плашку бывшего голкипера «Атлетико» и разливали на нее пиво, сообщает The Sun.
Куртуа провел два сезона в аренде в «Атлетико». После того, как он сыграл 100 матчей за испанский клуб, ему установили именную плашку, которая и привлекла внимание фанатов.
Также фанаты планируют забрасывать его игрушечными крысами во время матча.
Начало матча — в 18:15 по московскому времени. 0