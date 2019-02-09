Болельщики «Атлетико» устроят перфоманс против Куртуа

Болельщикипланируют устроить горячий прием голкиперуво время матча 23-го тура испанской Примеры.

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Поклонники «Атлетико» устроили акцию перед стадионом. На доску с фамилией Куртуа они выложили игрушечных крыс. Также болельщики плевали на плашку бывшего голкипера «Атлетико» и разливали на нее пиво, сообщает The Sun.

Куртуа провел два сезона в аренде в «Атлетико». После того, как он сыграл 100 матчей за испанский клуб, ему установили именную плашку, которая и привлекла внимание фанатов.

Также фанаты планируют забрасывать его игрушечными крысами во время матча.

Начало матча — в 18:15 по московскому времени. 0