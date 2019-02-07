Гол Лапорта принес «МанСити» победу над «Эвертоном»

В матче 27-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:2.

Фрагмент матча twitter.com/ManCity 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет был открыт в добавленное к первому тайму время. Давид Силва навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Пикфорда, откуда Эмерик Лапорт ударом головой отправил мяч под перекладину чужих ворот.

А на 8-й компенсированной минуте, в ходе быстрой контратаки «Манчестер Сити» вышел один на один Габриэл Жезус. Бразилец первым ударом отправил мяч во вратаря, но затем со второй попытки уже головой был точен.

После этой игры «Манчестер Сити», набрав 62 очка, поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон», имея в активе 33 балла, занимает девятое место.

В следующем матче чемпионата «Манчестер Сити» дома сыграет против «Челси», а «Эвертон» на выезде встретится с «Уотфордом».