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    Гол Лапорта принес «МанСити» победу над «Эвертоном»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Эвертон Календарь АПЛ
    В матче 27-го тура чемпионата Англии «Эвертон» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 0:2.

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    Счет был открыт в добавленное к первому тайму время. Давид Силва навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Пикфорда, откуда Эмерик Лапорт ударом головой отправил мяч под перекладину чужих ворот.

    А на 8-й компенсированной минуте, в ходе быстрой контратаки «Манчестер Сити» вышел один на один Габриэл Жезус. Бразилец первым ударом отправил мяч во вратаря, но затем со второй попытки уже головой был точен.

    После этой игры «Манчестер Сити», набрав 62 очка, поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон», имея в активе 33 балла, занимает девятое место.

    В следующем матче чемпионата «Манчестер Сити» дома сыграет против «Челси», а «Эвертон» на выезде встретится с «Уотфордом».

    АПЛ. 27-й тур
    «Эвертон» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:1)
    Гол: 0:1 — Лапорт (45+2), 0:2 — Жезус (90+7).«Эвертон»: Пикфорд, Зума, Динь, Кенни, Кин, Андре Гомеш (Сигурдссон, 63), Гуйе, Бернард (Ришарлисон, 73), Дэвис, Уолкотт (Тосун, 80), Кэлверт-Льюин«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Лапорт, Стоунз, Уокер, Сильва (де Брюйне, 89), Фернандиньо, Бернарду Силва, Гюндоган, Сане (Стерлинг, 59), Агуэро (Габриэл Жезус, 80)Предупреждение: Фернандиньо (73), Зума (82)
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