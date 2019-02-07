ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Ман Сити»Снова на вершине. Как «Ман Сити» обыграл «Эвертон»
  • 19:50
    • Российские конькобежки завоевали бронзу ЧМ в командном спринте
  • 17:13
    • Полузащитник «Реала» выбыл на три недели
  • 16:59
    • «Тоттенхэм» вновь перенес открытие стадиона
  • 16:46
    • Шукер, Павелко и еще пять человек избраны в исполком УЕФА
  • 16:13
    • «Зенит» рассчитывал на возвращение Кокорина во время зимней паузы
    Все новости спорта

    «Динамо» сыграло вничью с 13-м клубом Японии

    Динамо Товарищеские матчи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Московское «Динамо» сыграло вничью с японским клубом «Сенан Бельмаре» (1:1) в товарищеском поединке на тренировочных сборах в турецком Белеке.

    «Динамо»
    «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе столичного клуба гол на 79-й минуте забил полузащитник Вячеслав Грулев. Через минуту соперник отыгрался и установил окончательный счет в матче.

    «Сенан Бельмаре» в минувшем сезоне чемпионата Японии занял 13-е место.

    В пятницу, 8 февраля, динамовцы прилетают в Москву, откуда через несколько дней вновь отправятся в Турцию на заключительный подготовительный сбор.

    Товарищеский матч
    «Динамо» Москва (Россия) — «Сенан Бельмаре» (Япония) — 1:1 (0:0)
    Голы: Грулев, 79 — Накагава, 80«Динамо»: Шунин (к), Козлов, Хольмен, Евгеньев, Шунич (Морозов, 62), Жоаозиньо (Грулев, 62), Теттех, Самба Соу (Кардозу, 46), Юсупов (Липовой, 62), Луценко (Лацевич, 62), Марков (Панченко, 62)«Сёнан Бельмаре»: Акимото (Томии, 46), Кобаяши (Вакацуки, 82), Ямане (Сугияма, 46), Оно (к) (Акино, 46), Суджиока, Охаши (Шибата, 89), Саито, Мацуда (Судзуки, 69), Такетоми, Накагава (Онода, 82), Ибусуки (Нода, 46)Предупреждения: Саито (26), Теттех (68)
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Наследник Месси и Роналду: Реализовал ли Неймар свой потенциал?
  • Вчера в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Бетис» — «Валенсия»
  • 1.75
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финляндия попробует связать атаку России в матче Евротура
  • Россия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Выиграет ли Швеция третий матч подряд у Чехии в рамках Евротура?
  • Чехия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Продолжит ли «Лацио» побеждать «Эмполи»?
  • «Лацио» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Наследник Месси и Роналду: Реализовал ли Неймар свой потенциал?Изучаем карьеру форварда ПСЖ, чтобы понять, сумел ли он достичь высот, которых от него ждали Вчера в 20:160
  • 15:25
    • Салах не сыграет за сборную в марте
  • 14:55
    • Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
  • 18:02
    • «Уфа» провела два контрольных матча за день
    Юрген Клопп Футбол Цифры против. «Ливерпуль» может ждать провал«Красные» потеряли былую игровую форму и в ближайшее время могут продолжить терять очки Вчера в 16:270
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубковые баталии в Испании и Франции
  • 3.64
    •
  • 20:00
    • «Динамо» сыграло вничью с 13-м клубом Японии
  • 19:46
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Софии
  • 19:37
    • Два российских спортсмена дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил
    «Вашингтон» — «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Рекордное очко Овечкина, голы Ковальчука, Свечникова и Зыкова, 27 сэйвов БобровскогоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля Вчера в 09:110
  • 17:47
    • СМИ: «Реал» нацелился на форварда «Фиорентины»
  • 17:30
    • Жеребьевка 1/4 финала Кубка Франции: ПСЖ против «Дижона» и другие пары
  • 16:28
    • СМИ: Венгер может вернуться к работе в ближайший месяц
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие