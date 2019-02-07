«Динамо» сыграло вничью с 13-м клубом Японии

Московскоесыграло вничью с японским клубом(1:1) в товарищеском поединке на тренировочных сборах в турецком Белеке.

В составе столичного клуба гол на 79-й минуте забил полузащитник Вячеслав Грулев. Через минуту соперник отыгрался и установил окончательный счет в матче.

«Сенан Бельмаре» в минувшем сезоне чемпионата Японии занял 13-е место.

В пятницу, 8 февраля, динамовцы прилетают в Москву, откуда через несколько дней вновь отправятся в Турцию на заключительный подготовительный сбор.