«Динамо» сыграло вничью с 13-м клубом Японии

«Динамо»
«Динамо»
В составе столичного клуба гол на 79-й минуте забил полузащитник Вячеслав Грулев. Через минуту соперник отыгрался и установил окончательный счет в матче.
«Сенан Бельмаре» в минувшем сезоне чемпионата Японии занял 13-е место.
В пятницу, 8 февраля, динамовцы прилетают в Москву, откуда через несколько дней вновь отправятся в Турцию на заключительный подготовительный сбор.
Товарищеский матч
«Динамо» Москва (Россия) — «Сенан Бельмаре» (Япония) — 1:1 (0:0)
Голы: Грулев, 79 — Накагава, 80«Динамо»: Шунин (к), Козлов, Хольмен, Евгеньев, Шунич (Морозов, 62), Жоаозиньо (Грулев, 62), Теттех, Самба Соу (Кардозу, 46), Юсупов (Липовой, 62), Луценко (Лацевич, 62), Марков (Панченко, 62)«Сёнан Бельмаре»: Акимото (Томии, 46), Кобаяши (Вакацуки, 82), Ямане (Сугияма, 46), Оно (к) (Акино, 46), Суджиока, Охаши (Шибата, 89), Саито, Мацуда (Судзуки, 69), Такетоми, Накагава (Онода, 82), Ибусуки (Нода, 46)Предупреждения: Саито (26), Теттех (68)