ЦСКА разгромил норвежский клуб

ЦСКА — «Согндал»
ЦСКА
«Армейцы» одержали разгромную победу со счетом 3:0.
Все голы были забиты в первые пятнадцать минут второго тайма. Дубль оформил Яка Бийол, еще один мяч провел Такума Нисимура.
Этот матч был последним для ЦСКА на зимнем сборе.
Товарищеский матч
«Согндал» (Норвегия) — ЦСКА (Россия) — 0:3 (0:0)
Голы: Бийол, 70 (0:1). Нисимура, 74 (0:2). Бийол, 85 (0:3)ЦСКА: Помазун (Кырнац, 88), Елеев, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Ефремов, Бийол, Бистрович, Сигурдссон (Ахметов, 64), Нисимура, Чалов