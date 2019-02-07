ЦСКА разгромил норвежский клуб

Московскийна сборе в Испании провел товарищеский матч против норвежского клуба

«Армейцы» одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Все голы были забиты в первые пятнадцать минут второго тайма. Дубль оформил Яка Бийол, еще один мяч провел Такума Нисимура.

Этот матч был последним для ЦСКА на зимнем сборе.