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    ЦСКА разгромил норвежский клуб

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    Московский ЦСКА на сборе в Испании провел товарищеский матч против норвежского клуба «Согндал».

    ЦСКА — «Согндал»
    ЦСКА — «Согндал»
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    «Армейцы» одержали разгромную победу со счетом 3:0.

    Все голы были забиты в первые пятнадцать минут второго тайма. Дубль оформил Яка Бийол, еще один мяч провел Такума Нисимура.

    Этот матч был последним для ЦСКА на зимнем сборе.

    Товарищеский матч
    «Согндал» (Норвегия) — ЦСКА (Россия) — 0:3 (0:0)
    Голы: Бийол, 70 (0:1). Нисимура, 74 (0:2). Бийол, 85 (0:3)ЦСКА: Помазун (Кырнац, 88), Елеев, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Ефремов, Бийол, Бистрович, Сигурдссон (Ахметов, 64), Нисимура, Чалов
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