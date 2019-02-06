«Оренбург» проиграл белорусскому «Шахтеру»

ФК «Оренбург»
«Оренбург»
В составе победителей отличились Ион Николаэску и Павел Рыбак.
Команда Владимира Федотова проводит подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке и будет находится на сборах до 7 февраля.
«Оренбург» после первой части сезона РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка после 16 матчей.
Товарищеский матч
«Оренбург» (Россия) — «Шахтер» (Солигорск, Белоруссия) — 0:2 (0:2)
Голы: Николаэску, 19 (0:1). Рыбак, 35 (0:2)«Оренбург»: Руденко, Сиваков (Андреев, 64), Маляров, Бегич (Ойеволе, 64), Козлов (Малых, 64), Афонин (Шахов, 64), Сутормин (Чиркин, 64), Мишкич (Бреев, 64), Бидловский (Кулишев, 64), Чуканов (Рикарду Алвеш, 64), Деспотович (Насыров, 64)