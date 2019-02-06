«Оренбург» проиграл белорусскому «Шахтеру»

проиграл белорусскому(0:2) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

В составе победителей отличились Ион Николаэску и Павел Рыбак.

Команда Владимира Федотова проводит подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке и будет находится на сборах до 7 февраля.

«Оренбург» после первой части сезона РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка после 16 матчей.