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    «Оренбург» проиграл белорусскому «Шахтеру»

    Товарищеские матчи Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    ФК «Оренбург» проиграл белорусскому «Шахтеру» (0:2) в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

    ФК «Оренбург»
    ФК «Оренбург»
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    В составе победителей отличились Ион Николаэску и Павел Рыбак.

    Команда Владимира Федотова проводит подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке и будет находится на сборах до 7 февраля.

    «Оренбург» после первой части сезона РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка после 16 матчей.

    Товарищеский матч
    «Оренбург» (Россия) — «Шахтер» (Солигорск, Белоруссия) — 0:2 (0:2)
    Голы: Николаэску, 19 (0:1). Рыбак, 35 (0:2)«Оренбург»: Руденко, Сиваков (Андреев, 64), Маляров, Бегич (Ойеволе, 64), Козлов (Малых, 64), Афонин (Шахов, 64), Сутормин (Чиркин, 64), Мишкич (Бреев, 64), Бидловский (Кулишев, 64), Чуканов (Рикарду Алвеш, 64), Деспотович (Насыров, 64)
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