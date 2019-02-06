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    «Краснодар» одержал победу над «Локомотивом»

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    ФК «Краснодар» одержал победу над московским «Локомотивом» (1:0) в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора в Испании.

    «Краснодар»
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    В составе краснодарской команды голом отметился Иван Игнатьев.

    Товарищеский матч
    «Краснодар» — «Локомотив» (Москва) — 1:0 (0:0)
    Гол: И.Игнатьев, 84«Краснодар»: Крицюк, Петров, Спаич, Мартынович (Фьолусон, 67), Стоцкий (Рамирес, 68), Каборе, Олссон (Уткин, 78), Перейра (И.Игнатьев, 46), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 68), Ари (Голубев, 78), Классон«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Лысов (Рыбус, 46), Фарфан (Тугарев, 46), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 62), Ант.Миранчук (Жемалетдинов, 79), Смолов (Эдер, 62)
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