«Краснодар» одержал победу над «Локомотивом»

«Краснодар»
«Локомотив», twitter.com/fclokomotiv
В составе краснодарской команды голом отметился Иван Игнатьев.
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Локомотив» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: И.Игнатьев, 84«Краснодар»: Крицюк, Петров, Спаич, Мартынович (Фьолусон, 67), Стоцкий (Рамирес, 68), Каборе, Олссон (Уткин, 78), Перейра (И.Игнатьев, 46), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 68), Ари (Голубев, 78), Классон«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Лысов (Рыбус, 46), Фарфан (Тугарев, 46), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 62), Ант.Миранчук (Жемалетдинов, 79), Смолов (Эдер, 62)