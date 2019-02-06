ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» — «Ванкувер»НХЛ. Рекордное очко Овечкина, голы Ковальчука, Свечникова и Зыкова, 27 сэйвов Бобровского
  • 11:37
    • Из-за сильных морозов в Канаде гонки этапов КМ по биатлону будет укороченными
  • 09:26
    • Овечкин: Поразительно — я номер один среди россиян в истории НХЛ
  • 08:04
    • «Филадельфия» проиграла «Торонто», «Индиана» разгромила «Лейкерс»
  • 01:46
    • «Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
  • 00:34
    • Сноубордист Логинов — чемпион мира в параллельном слаломе
    Все новости спорта

    Карадениз требует от «Рубина» выплатить долг по зарплате

    Футбол России РПЛ Рубин Календарь РФПЛ
    Экс-полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз пожаловался в РФС на долг по зарплате, которая у клуба перед ним осталась.

    Гекдениз Карадениз
    Гекдениз Карадениз
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    39-летний турок, который уже завершил свою карьеру, требует от казанского клуба выплаты долгов в размере 64 миллионов рублей, сообщает «Бизнес online».

    «Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, все выплатит, но сейчас просит отнестись легенду клуба с пониманием к текущей финансовой ситуации», — сообщили в пресс-службе клуба.

    Напомним, Карадениз выступал за казанцев с 2008-го по 2018-й годы. В составе казанского клуба он провел 300 матчей и забил 52 гола. «Рубин» вывел его номер из обращения. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраля
  • Вчера в 00:36
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Реал»
  • 2.04
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Адмирал» серию побед в игре с «Кунь Лунем»?
  • «Адмирал» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Лейпциг» задержится в Кубке Германии
  • «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Легкий поединок для «ПСЖ» в Кубке Франции
  • «Вильфранш» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мохамед Салах Футбол Проблем все больше. «Ливерпуль» теряет контрольЛидер АПЛ в минувшем туре сыграл вничью с «Вест Хэмом» Вчера в 17:550
  • 11:53
    • Шипачев будет капитаном сборной России на третьем этапе Еврохоккейтура
  • 11:20
    • Карадениз требует от «Рубина» выплатить долг по зарплате
  • 11:03
    • Новичок «Енисея» обвинен в изнасиловании
    Жозе Моуринью Хоккей Ошибки Моуринью на хоккееРеакция прессы на падение Жозе Моуринью на матче КХЛ «Авангард» — СКА Вчера в 13:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» догонит «Ливерпуль»
  • 3.38
    •
  • 09:59
    • Азар намерен покинуть «Челси» и перейти в «Реал»
  • 09:44
    • Месси — в заявке «Барселоны» на кубковый матч против «Реала»
  • 01:53
    • Зарипов: Морозов многое дал мне в хоккее, я рад обойти его по голам
    Арьен Роббен Футбол Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраляПереедет ли в Китай капитан «Наполи», останется ли в Европе многолетний лидер «Баварии», появится ли в РПЛ еще один исландец и другие трансферные новости последних дней Вчера в 00:360
  • 19:32
    • Суд обязал Глушакова платить треть зарплаты в качестве алиментов
  • 18:56
    • «Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
  • 01:32
    • Блан может возглавить «Марсель»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие