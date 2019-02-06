Карадениз требует от «Рубина» выплатить долг по зарплате

Экс-полузащитникпожаловался в РФС на долг по зарплате, которая у клуба перед ним осталась.

39-летний турок, который уже завершил свою карьеру, требует от казанского клуба выплаты долгов в размере 64 миллионов рублей, сообщает «Бизнес online».

«Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, все выплатит, но сейчас просит отнестись легенду клуба с пониманием к текущей финансовой ситуации», — сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, Карадениз выступал за казанцев с 2008-го по 2018-й годы. В составе казанского клуба он провел 300 матчей и забил 52 гола. «Рубин» вывел его номер из обращения. 0