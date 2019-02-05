«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»

Московскийпровел товарищеский матч со словенским

«Спартак» не удержал победу twitter.com/fcsm_official 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля Макс Роял в турецком городе Белек и завершилась со счетом 1:1.

На 5-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо. Через 10 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота московской команды, который успешно реализовал хавбек «Марибора» Амир Дервишевич.

Подопечные Олега Кононова в настоящее время проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. 9 февраля игроки «Спартака» проведут матч со словацким «Слованом», а 12-го встретятся с клубом «Мура» из Словении. 0