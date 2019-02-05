Мамаев не попал в основную заявку «Краснодара» на Лигу Европы

Павел Мамаев
ФК «Краснодар»
Всего в заявке «Краснодара» значатся 34 футболиста. 21 из них попал в список А. Это футболисты основы, которые будут заявлены на игры Лиги Европы.
Остальные игроки также могут быть привлечены к участию в матчах. Помимо Мамаева, в список футболистов, которые могут принять участие в матчах еврокубка, значатся Роман Шишкин, Стефан Страндберг и Торнике Окриашвили.
В 1/16 финала Лиги Европы «быки» сразятся с немецким «Байером». Первый матч пройдет у россиян дома 14 февраля. Ответная игра состоится спустя неделю в Леверкузене. 0