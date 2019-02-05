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    Мамаев не попал в основную заявку «Краснодара» на Лигу Европы

    Краснодар Лига Европы Календарь Лиги Европы
    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающий срок в СИЗО, не попал в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев
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    Всего в заявке «Краснодара» значатся 34 футболиста. 21 из них попал в список А. Это футболисты основы, которые будут заявлены на игры Лиги Европы.

    Остальные игроки также могут быть привлечены к участию в матчах. Помимо Мамаева, в список футболистов, которые могут принять участие в матчах еврокубка, значатся Роман Шишкин, Стефан Страндберг и Торнике Окриашвили.

    В 1/16 финала Лиги Европы «быки» сразятся с немецким «Байером». Первый матч пройдет у россиян дома 14 февраля. Ответная игра состоится спустя неделю в Леверкузене. 0

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