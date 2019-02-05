«Ювентус» готовит три громких трансфера

Иско
AS
Стоит отметить, что клуб отталкивается от предпочтений своего лидера Криштиану Роналду.
Первым в этом списке стоит полузащитник «Реала» Иско, с которым ранее португалец играл в одной команде. Хавбек находится в сложных отношениях с главным тренером Сантьяго Солари и готов сменить клуб.
Еще одним новичком «Юве» может стать защитник «Реала» Марсело, который является другом Роналду.
Третья цель туринцев — колумбийский хавбек Хамес Родригес из «Баварии». Игрок не хочет оставаться в Мюнхене, пока команду тренирует Нико Ковач. 0