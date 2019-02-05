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    Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Фейеноорд»

    Трансферы Сборная России Футбол России Зенит
    Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат может сменить клуб. 71-летний специалист получил предложение от «Фейеноорда», сообщает Voetbal International.

    Дик Адвокат
    Дик Адвокат
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    Роттердамцы ведут поиски тренера после отставки Джованни ван Бронкхорста, и Адвокат — единственный кандидат на замену.

    Отмечается, что вопрос об утверждении кандидатуры Адвоката может решиться уже сегодня, 5 февраля. Специалиста устроило предложение «Фейеноорда» в финансовом плане.

    Напомним, голландец с 2006-го по 2009-й год работал с «Зенитом» и завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. А также под его руководством сборная России пробилась на Евро-2012, но не смогла выйти из группы. 0

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