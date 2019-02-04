«Рубин» договорился о мировом соглашении с Кудряшовым

достиг договоренности с защитникомо заключении мирового соглашения, сообщает «Бизнес online».

Ранее футболист подал на клуб заявление в палату по разрешению споров РФС из-за долгов по зарплате, на основании чего расторг контракт с «Рубином» и перешел в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

Клуб выплатил футболисту значительную часть долга, а остаток выплатит в срок, о котором договорился с игроком. Кудряшов пошел навстречу клубу, у которого существуют финансовые проблемы и забрал свое заявление из РФС, чтобы «Рубин» не получил санкции в виде запрета на регистрацию новичков.

В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в российской Премьер-лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел. 0