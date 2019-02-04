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    Кейн планирует уже начать тренировки с мячом

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    Восстанавливающийся от травмы нападающий «Тотенхэма» Гарри Кейн собирается начать тренировки с мячом раньше положенного срока.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Напомним, 25-летний англичанин повредил связки левой лодыжки в матче против «МЮ» (0:1) в прошлом месяце, из-за чего уже успел пропустить пять поединков «шпор».

    Ранее сообщалось, что капитан сборной Англии выбыл до начала марта, но Кейн дал положительную оценку процессу выздоровления.

    «Все идет хорошо. Я уже тренировался, когда было тепло, и мы постепенно наращиваем процесс. На этой неделе начнутся тренировки с мячом, тогда и посмотрим, как будет реагировать лодыжка», — цитирует Кейна Sky Sports. 0

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