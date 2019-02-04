Кейн планирует уже начать тренировки с мячом

Восстанавливающийся от травмы нападающийсобирается начать тренировки с мячом раньше положенного срока.

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Напомним, 25-летний англичанин повредил связки левой лодыжки в матче против «МЮ» (0:1) в прошлом месяце, из-за чего уже успел пропустить пять поединков «шпор».

Ранее сообщалось, что капитан сборной Англии выбыл до начала марта, но Кейн дал положительную оценку процессу выздоровления.

«Все идет хорошо. Я уже тренировался, когда было тепло, и мы постепенно наращиваем процесс. На этой неделе начнутся тренировки с мячом, тогда и посмотрим, как будет реагировать лодыжка», — цитирует Кейна Sky Sports. 0